Москва, , 13:46 — REGNUM Россия готова восстановить диалог с Европейским союзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов, но к этому не готовы европейские партнеры. Об этом 21 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Республики Кипр Никосом Христодулидисом.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы говорили кратко об отношениях между Россией и ЕС, которые давно находятся в глубоком кризисе. Это не выбор России, как вы знаете. Будем готовы к восстановлению диалога с ЕС на принципах равноправия и взаимного учета интересов. К такой работе, к сожалению, наши коллеги из ЕС не готовы», — сказал глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз «давным-давно» должен был зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», в Москве рассчитывают, что эта работа скоро завершится.