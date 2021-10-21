Москва, , 13:44 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о полномочиях главы государства продлевать контракт с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими предельного возраста, предусмотренного нормами, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы — имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота на срок, установленный решением президента РФ.

Военнослужащим, имеющим воинское звание генерал-полковника, адмирала, возможно продление контракта до достижения ими возраста 70 лет, а имеющим иное воинское звание — до достижения ими возраста 65 лет, следует из документа.

Законопроект внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

В комитете Госдумы по обороне отмечают, что в последнее время наблюдается тенденция увеличения предельного возраста пребывания на определенных руководящих должностях.

и руководителей их филиалов. Кроме того, парламентарии обращают внимание на то, что принятие законопроекта потребует внесения изменений в отдельные нормативные правовые акты президента Российской Федерации, а также в нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти.

В целом изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, имеющих большой опыт прохождения военной службы, обладающих развитыми профессионально важными качествами, способными в любых сложившихся условиях выполнить задачи по обеспечению обороны и безопасности государства, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

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