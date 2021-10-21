Оренбург, 21 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области за последние сутки выявили 403 заражения коронавирусом, что на четыре превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 21 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С конца марта 2020 года в Оренбуржье зарегистрировано 85 293 случая заражения. На 100 тыс. 4351,86 факта заболеваемости.

Оправились от болезни 73 343 оренбуржца. По причине коронавирусной инфекции скончались 2373 человека. За последние сутки зафиксировано 20 летальных исходов.

Напомним, с 1 ноября в учреждениях культуры региона вводят QR-коды. В театры, музеи и филармонии смогут попасть только вакцинированные, переболевшие коронавирусной инфекцией и имеющие отрицательный результат ПЦР-теста. Между тем, министр здравооранения Оренбуржья Татьяна Савинова заявила, что жители региона жалуются на проблемы, связанные с получением кодов.