Таллин, , 13:42 — REGNUM Роль США в «сдерживании агрессивных планов России» в регионе Балтийского моря чрезвычайна важна и ее не следует ослаблять. Об этом канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил в ходе своего визита в Вашингтон, сообщили в минобороны страны.

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«Продолжающаяся вовлеченность Соединённых Штатов Америки в безопасность Европы по-прежнему чрезвычайно важна. Видимый вклад американцев в безопасность Балтийского региона — сдерживающий фактор для Российской Федерации, самой большой угрозы нашей безопасности», — отметил он.

По его словам, для укрепления сдерживания и обороны в регионе прибалтийские страны и США должны сформировать единое понимание для распознавания признаков кризиса, улучшить возможности взаимодействия и гармонизировать оборонительные планы.

Участвуя в заседании Атлантического совета, который рассмотрел учения «Запад-2021» и его последствия, канцлер минобороны Эстонии заявил, что эти учения — не единичное отдельное событие, деятельность РФ следует оценивать в долгосрочной перспективе. Действия России, отметил Сальм, направлены не только на систему ценностей Балтийского региона, но и Запада в целом, «ослабляя таким образом всю Европу».

Канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм в Вашингтоне встретился с исполняющей обязанности заместителя министра обороны в области оборонной политики Марой Карлин, в МИДе США — с Джессикой Льюис, которая отвечает за военно-политическое направление, а также — с национальным кибердиректором Крисом Инглисом, с официальными лицами Сената и Палаты представителей, с главнокомандующим Национальной гвардией штата Мэриленд генерал-майором Тимоти Гоуэном.