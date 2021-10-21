Омск, 21 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали десять человек. Об этом сообщает 21 октября сайт «Стопкоронавирус.рф».

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По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в Омской области скончался 2371 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 92 515 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 73 035 человек.