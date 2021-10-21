Астрахань, 21 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Астраханской области 21 октября подтверждено 245 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Рекордная смертность от COVID-19 в России и «второй локдаун» — трансляция»

Всего в регионе было зарегистрировано 64 тыс. 32 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1348 человек.

За весь период 1868 человек скончались. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.