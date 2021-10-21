Красногорск, 21 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Организациям на территории Подмосковья рекомендуется обслуживать внутри помещений только лиц с QR-кодом о вакцинации. Соответствующее условие предусмотрено в постановлении губернатора Московской области от 21 октября 2021 года № 387-ПГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что ввести подобный механизм следует с 8 ноября. До этого, в период с 28 октября по 7 ноября на территории региона устанавливается режим нерабочих дней с целью профилактики распространения коронавируса.

Также организации Московской области просят соблюдать все требования Роспотребнадзора.