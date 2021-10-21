Москва, 21 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ), передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

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Целью соглашения является определение порядка формирования, применения и завершения деятельности совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования вооруженных сил государств — участников СНГ, его статуса на территории принимающей или транзитной стороны, а также статуса военнослужащих сторон в период проведения разминирования.

Кроме того соглашением определяется организационно-правовой механизм обеспечения взаимодействия инженерных войск вооруженных сил государств — участников СНГ при выполнении задач разминирования.

Страны самостоятельно определяют степень своего участия в создании и деятельности совместного подразделения.

Соглашение отвечает интересам Российской Федерации, поскольку его положения направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в области гуманитарного разминирования и углубление сотрудничества вооруженных сил сторон при его проведении, отметили в комитете Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками.