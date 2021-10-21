Афины , , 13:40 — REGNUM Делегации Польши и стран Прибалтики — Латвии, Литвы и Эстонии — покинули зал Конференции европейских спикеров в Афинах в начале выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом 21 октября сообщил представитель российской делегации.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний», — заявил он.

Собеседник добавил, что в настоящее время члены этих делегаций уже вернулись на свои места, кроме представителей Эстонии.

Напомним, Европейская конференция глав парламентов проходит в Афинах 21−22 октября.