Афины , 21 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Делегации Польши и стран Прибалтики — Латвии, Литвы и Эстонии — покинули зал Конференции европейских спикеров в Афинах в начале выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом 21 октября сообщил представитель российской делегации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний», — заявил он.

Собеседник добавил, что в настоящее время члены этих делегаций уже вернулись на свои места, кроме представителей Эстонии.

Напомним, Европейская конференция глав парламентов проходит в Афинах 21−22 октября.