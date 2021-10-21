Брянск, 21 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия возбуждено после по факту покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов в посёлке Белые Берега Фокинского района Брянска, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Установлено, что 67-летний житель Брянской области 20 октября около 19:00 возле дома 42 по улице выстрелил не менее трёх раз из незарегистрированного огнестрельного оружия в старшего участкового уполномоченного полиции, после чего скрылся с места происшествия. Полицейский госпитализирован ранениями различной степени тяжести, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Изъято орудие совершения преступления, назначены необходимые судебные экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленника разыскивают, в Брянской области введён план «Перехват».