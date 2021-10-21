Ульяновск, 21 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских продолжает поездки в муниципальные образования. Новомалыклинский район он посетил «для оперативного решения проблемных вопросов здравоохранения», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

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Руководитель региона осмотрел офис врача общей практики в селе Новочеремшанск. Этому предшествовало поручение минздраву, данное 17 сентября, принять меры для повышения доступности медпомощи в ряде населённых пунктах и снять проблемы оказания помощи в селе Новочеремшанск. Данное поручение было дано после обращения от жителей населённого пункта.

«Я пообещал, что приеду к ним отдельно. Пообщался с медиками и пациентами в офисе врача общей практики. Минздрав поможет муниципалитету с поиском врача, также рассмотрим вопрос открытия на базе врачебного офиса дневного стационара», — заверил Алексей Русских.

Губернатор также заверил, что будет проведена проверка запасов лекарств и расходных материалов в ЦРБ.

В настоящее время в здании поликлиники Новочеремшанской участковой больницы работает офис врача общей практики, решается вопрос о переводе его на индивидуальное газовое отопление.

Чтобы снять кадровый вопрос, планируется привлечь врача в рамках программы «Земский врач» с единовременной выплатой в размере 1,5 млн рублей. Пока медицинскую помощь оказывают врачи районной больницы, которые выезжают дважды в неделю выезжают в село, ежедневно работают фельдшер.

Кроме того, на проведение капремонта Новомалыклинской районной больницы до 2023 года выделяется 100 млн рублей. В 2021 году капитально отремонтирован ФАП села Абдреево. В 2022 году запланировано строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Елховый Куст.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября губернатор Ульяновской области Алексей Русских провёл личный приём граждан. Жители поднимали социально важные проблемы, каждая из которых взята на контроль.