Красногорск, 21 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Подмосковье временно приостанавливается действие социальных транспортных карт, которые позволяют бесплатно пользоваться общественным транспортом людям старше 60 лет и лицам. Соответствующая мера предусмотрена в постановлении губернатора Московской области от 21 октября 2021 года № 387-ПГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Эта же мера распространяется и на граждан с хроническими заболеваниями. Ограничение будет введено с 8 ноября 2021 года и будет носить бессрочный характер. Отменить эту меру планируется лишь после стабилизации ситуации с распространением коронавируса на территории Подмосковья.

Правило не будет распространяться на вакцинированных граждан, а также на тех, кто переболел COVID-19 не позднее шести месяцев назад.