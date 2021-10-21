Первая ракета Южной Кореи не вывела на орбиту макет спутника
Сеул, 21 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Запуск южнокорейской ракеты-носитель «Нури» (KSLV-II), запущенной 21 октября в 17:00 по местному времени с космодрома «Наро», был не совсем успешным. Об этом сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, подводя итоги запуска ракеты.
Глава государства выразил надежду на то, что допущенные ошибки будут проанализированы, и следующий запуск станет полностью успешным.
Как и планировалось, отделение первой ступени произошло через 127 секунд после старта на высоте 59 км. В 17:06 ракета поднялась на высоту 500 км, а в 17:08 — на высоту 600 км. В 17:15 на высоте 700 км макет полезной нагрузки отделился от ракеты.
В 17:40 появилось сообщение об успешном завершении программы полёта, однако макет полезной нагрузки не был выведен на низкую орбиту на высоте 600−800км от поверхности Земли.
Как позднее сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи, причина, по которой макет не удалось вывести на орбиту, заключается в преждевременной остановке двигателя третьей ступени.