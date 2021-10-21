Сеул, 21 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Запуск южнокорейской ракеты-носитель «Нури» (KSLV-II), запущенной 21 октября в 17:00 по местному времени с космодрома «Наро», был не совсем успешным. Об этом сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, подводя итоги запуска ракеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Глава государства выразил надежду на то, что допущенные ошибки будут проанализированы, и следующий запуск станет полностью успешным.

Как и планировалось, отделение первой ступени произошло через 127 секунд после старта на высоте 59 км. В 17:06 ракета поднялась на высоту 500 км, а в 17:08 — на высоту 600 км. В 17:15 на высоте 700 км макет полезной нагрузки отделился от ракеты.

В 17:40 появилось сообщение об успешном завершении программы полёта, однако макет полезной нагрузки не был выведен на низкую орбиту на высоте 600−800км от поверхности Земли.

Как позднее сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи, причина, по которой макет не удалось вывести на орбиту, заключается в преждевременной остановке двигателя третьей ступени.