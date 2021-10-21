Москва, 21 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В четверг, 21 октября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют негативную динамику, теряя 0,95%, почти полностью ликвидировав вчерашние достижения покупателей, когда нефтяные котировки выросли на 1,0%, но при этом нефть продолжает удерживаться вблизи высокого уровня в $85,00 за баррель Brent. Об этом сообщил ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, основным драйвером роста цен на нефть вчера, 20 октября, стала внутриотраслевая статистика. Он отметил, что в министерстве энергетики США сообщили о неожиданном сокращении запасов сырой нефти за прошедшую неделю. Вместо ожидаемого увеличения на 1,85 млн баррелей, произошло сокращение на 431 тыс. баррелей. Он отметил, что инвесторы восприняли это очень позитивно, нефтяные котировки вчера, 20 октября, были близки к обновлению 3-летних максимумов.

Однако, заявил эксперт, внутриотраслевого позитива для преодоления сильного уровня сопротивления в $86,00 за баррель Brent оказалось недостаточно, поэтому, когда сегодня утром, 21 октября, в Азии, вновь вспыхнули опасения перед надвигающимся дефолтом третьего по величине девелопера Китая Evergrande, нефтяные цены начали падать вслед за фондовыми индексами, индекс гонконгской биржи Hang Seng потерял 0,45%, японский Nikkei 225 еще больше, 1,87%.

По его словам, льготный период по купонным выплатам оффшорных облигаций Evergrande истекает в эту субботу, 23 октября, компания за 30 дней так и не смогла привлечь достаточного финансирования, так что если китайские власти не вмешаются в ситуацию на выходной компания Evergrande объявит дефолт.

Он отметил, что последствия такого события предсказать невозможно, поэтому негативные настроения инвесторов в ближайшие дни может сохраниться, не давая ценам на нефть достигнуть заветной технической цели — обновления максимума 2018 года, отметка $86,60 за баррель Brent. А без выполнения «технического» таргета, падать ценам ниже $84,00 за баррель Brent, инвесторы не дадут, так что рынок нефти сегодня, 21 октября, продолжит движение в «боковом коридоре», отметил он.