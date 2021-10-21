Омск, 21 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 404 случая заражения коронавирусом, в том числе 320 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в региональном министерстве здравоохранения.

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За весь период пандемии в Омской области выявлено 92 515 носителей коронавируса. По данным оперштаба, общее число выздоровевших в регионе — 73 035 человек, в том числе за сутки выздоровели 387 омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в регионе было выявлено 402 носителя коронавируса.