Москва, 21 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Погода в Москве изобилует осадками, а дождь меняет снег, поэтому нужно менять резину. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Publicdomainpictures.net Шина

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«В Москве — дождь и временами снег. Поэтому советуем начать менять шины», — проинформировали в департаменте.

В пресс-службе пояснили, что летняя резина жёстче зимней, и когда температура понижается, шины твердеют, что создаёт опасность на дороге.