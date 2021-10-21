Киев, 21 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Запуск газопровода «Северный поток — 2» под контролем российского «Газпрома» усложнит использование и дальнейшее функционирование украинской газотранспортной системы (ГТС) в её текущей конфигурации. Об этом заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова.

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«Запуск «Северного потока-2» под контролем «Газпрома» также негативно повлияет на нашу способность использовать и поддерживать функционирование украинской газотранспортной системы в ее нынешней конфигурации», — цитирует её пресс-служба компании.

По её словам, также будет поставлена под угрозу украинскую «способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами-членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Нафтогаз Украины» подала заявку на сертификацию оператора газопровода «Северный поток — 2».

В настоящее время компания Nord Stream 2 AG проходит сертификацию в качестве независимого оператора газопровода. Это необходимо, чтобы проект соответствовал условиям Газовой директивы ЕС. На первом этапе сертификации регулятор ФРГ выработает проект решения, на втором — Еврокомиссия оценит его. Процесс может занять несколько месяцев.