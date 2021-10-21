Уфа, 21 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Троекратное увеличение субсидий на ремонт жилья для сирот в Башкирии поддержали депутаты государственного собрания региона. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

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Сообщается, что соответствующий законопроект депутаты госсобрания республики приняли в первом чтении.

«Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных средств, выделяемых на ремонт жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предельный размер расходов на ремонт одного такого помещения будет увеличен втрое — с 50 тысяч до 150 тысяч рублей», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что необходимость увеличения субсидий вызвана ростом цен на услуги и товары для ремонта. При этом в Башкирии предельная стоимость ремонта в размере 50 тысяч рублей не индексировалась с 2014 года.

«Между тем цены на строительные материалы и услуги по ремонту помещений постоянно растут. Чаще всего требуется заменить или отремонтировать оконные конструкции, напольные покрытия, установить новые межкомнатные двери и т. д. Поиск подрядчиков происходит через процедуру государственных и муниципальных закупок. Поскольку на 50 тысяч сделать ремонт очень сложно, выделяемые деньги слабо осваиваются и муниципалитеты возвращают их в бюджет», — отметил Толкачев.

Отмечается, что концепция проекта закона была поддержана министерством финансов Башкирии. В случае принятия закона новая предельная стоимость ремонта будет действовать с 1 января 2022 года.