Джакарта, 21 октября 2021, 13:33 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что в стране выявили 4111 случаев заражения новыми штаммами коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
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В Индонезии выявили 4021 случай заражения штаммом «Дельта», 68 случаев заражения штаммом «Альфа» и 22 случая заражения штаммом «Бета».
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил о потенциале сырого пальмового масла.
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