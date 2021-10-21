Вологда, 21 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил провести проверку органов опеки после убийства девятилетней девочки.

Vk.com Жители Вологды у дома, в котором было найдено истерзанное тело Сони Жаворонковой

«Наша задача — не допустить подобных трагедий. Поручил провести проверку действий должностных лиц, ответственных за защиту прав несовершеннолетних в Вологде. Мы должны проанализировать всю ситуацию и проработать дополнительные меры по профилактике подобных происшествий. Мы сделаем все, чтобы такая трагедия не повторилась», — написал Кувшинников в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Смирноваобвинила в гибели вологодской школьницы ее родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, тело убитой вологодской школьницы было найдено в одной из квартир Вологды 18 октября. В убийстве созналась хозяйка жилья, состоящая на учете в психдиспансере. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе, в отношении матери погибшей, оставившей ребенка без присмотра.