Краснодар, , 13:31 — REGNUM Заместителем губернатора Краснодарского края по строительной сфере назначен Евгений Наумов. Соответствующее распоряжение подписал 21 октября губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации края.

Евгений Наумов Пресс-служба администрации Краснодарского края

«На должности заместителя главы региона Евгений Наумов будет отвечать за строительную сферу — курировать работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерства ГО и ЧС Краснодарского края», — уточнили в пресс-службе.

Евгений Наумов родился 27 мая 1980 года в Краснодаре. Окончил автомобильно-дорожный факультет КубГТУ, а также получил второе высшее образование по специальности «Юриспруденция». До 2013 года занимал различные посты в администрации Краснодара. С октября 2020 года назначен на должность первого заместителя главы Краснодара. С 24 сентября 2021 года исполнял обязанности мэра Краснодара.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября исполняющим обязанности главы столицы Кубани был назначен Андрей Алексеенко, до этого занимавший должность первого заместителя губернатора. Сегодня же губернатор назначил на пост своего первого заместителя Игоря Галася, до этого занимавшего пост вице-губернатора.

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