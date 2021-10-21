Минск, 21 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства (СГ). Об этом 21 октября сообщает пресс-служба МИД Белоруссии по итогам состоявшегося разговора министров.

Mid.ru Сергей Лавров и Владимир Макей

«В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обменялись информацией о пандемической ситуации в двух странах. Стороны обсудили вопросы подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государств», — говорится в сообщении.

Также указывается, что главы МИД двух стран рассмотрели подготовку к предстоящему совместному заседанию коллегии внешнеполитических ведомств, где должна быть подписана программа согласованных действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2022−2023 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии заявили, что Европейскому союзу для решения миграционного кризиса следовало бы определить перечень стран, гражданам которых запрещено прилетать в Белоруссию вместо того, чтобы вводить санкции против республики.