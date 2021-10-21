Наладить поставку лекарств в сёла Ярославской области мешает ковид
Ярославль, 21 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Отсутствие лекарств в продаже в сельских ФАПах в Ярославской области обусловлено перегруженностью медицинских организаций из-за пандемии, а не обязательной маркировкой лекарств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что проблему подняло региональное отделение ОНФ. Так в ФАПе села Ширинье лекарства не продают уже полтора года, жители вынуждены ездить за лекарствами в Ярославль. Главврач Ярославской центральной районной больницы Андрей Шошин пояснил, что на селе отсутствует возможность учёта препаратов, а поэтому торговать ими в розницу в деревнях возможности нет.
21 октября сложившуюся ситуацию прокомментировали в региональном депздраве. Там говорят, что дело не в обязательной маркировке лекарств. Проблему могла бы снять организация передвижных ФАПов или аптечных пунктов, однако это мешает загруженность областной медицины ковидом.
Отметили в депздраве и то, что подобные предложения не раз направлялись специалистами ранее, однако пока решение на законодательном уровне не принято.