Ярославль, 21 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Отсутствие лекарств в продаже в сельских ФАПах в Ярославской области обусловлено перегруженностью медицинских организаций из-за пандемии, а не обязательной маркировкой лекарств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Департамент здравоохранения Ярославской области

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что проблему подняло региональное отделение ОНФ. Так в ФАПе села Ширинье лекарства не продают уже полтора года, жители вынуждены ездить за лекарствами в Ярославль. Главврач Ярославской центральной районной больницы Андрей Шошин пояснил, что на селе отсутствует возможность учёта препаратов, а поэтому торговать ими в розницу в деревнях возможности нет.

21 октября сложившуюся ситуацию прокомментировали в региональном депздраве. Там говорят, что дело не в обязательной маркировке лекарств. Проблему могла бы снять организация передвижных ФАПов или аптечных пунктов, однако это мешает загруженность областной медицины ковидом.

«Департамент принимает необходимые меры для решения сложившейся ситуации. Данный вопрос может решить организация розничной торговли лекарственными препаратами на передвижных ФАПах или передвижных аптечных пунктах, который неоднократно обсуждался на федеральном уровне», — пояснили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Отметили в депздраве и то, что подобные предложения не раз направлялись специалистами ранее, однако пока решение на законодательном уровне не принято.