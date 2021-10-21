Кызыл, 21 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Депутаты Верховного хурала Тувы на заседании 21 октября утвердили новый состав регионального правительства. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания республики.

Верховный хурал Тувы Утверждение в должности зампредов правительства Тувы

Парламентарии единогласным решением согласовали назначение Тимура Куулара, Елены Хардиковой, Уран-оола Ондара, Дмитрия Румянцева, Сергека Хертека и Менги Хомушку на должности зампредов правительства, а также Орлана Достая на пост руководителя министерства финансов.

«Каждая кандидатура была рассмотрена в профильных комитетах, кандидаты сами тоже присутствовали на заседаниях, обсуждение прошло и на фракции «Единой России». Комитеты вынесли положительные заключения, поэтому решение было консолидированное», — отметил спикер хуралаКан-оол Даваа.