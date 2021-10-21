Пермь, 21 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 617 новых заражений коронавирусом, что на девять больше, чем днем ранее, сообщает 21 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 113 189 носителей коронавируса, из них 51,8% приходится на Пермь. Показатель заболеваемости составил 4354,7 на 100 тыс. населения.

Выздоровели 96 875 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали 5484 пермяка, в том числе 31 человек умер за последние сутки.

В ковидных отделениях клиник пребывают 4420 пациентов, состояние 551 человека оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 224 пациента.

В Прикамье вакцинацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 834 261 человек. Завершил курс прививок 659 674 жителя.