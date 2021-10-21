Липецк, 21 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Липецкой области 21 октября подтверждено 325 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 58 тыс. 918 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 51 тыс. 229 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 142 — за последние сутки.

За весь период скончались 1906 человек. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.