Курган, 21 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 187 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 66 зафиксированы в Кургане, сообщает 21 октября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 185 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 21 октября 2021 года выявлено 36 946 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 20 октября вылечились 32 590 человек, скончались 779 пациентов с COVID-19 (на семь человек больше, чем днём ранее).