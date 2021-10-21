Лос-Анджелес, США, 21 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Кевин Смит ответил на мучающий поклонников вопрос о том, когда состоится премьера третьего фильма «Клерки». Об этом 21 октября сообщает портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Джей и молчаливый Боб

В одной из публикаций на своей twitter-странице режиссёр напомнил, что премьера первых «Клерков» состоялась 27 октября 1994 года. Он также написал, что «Клерки 3» выйдут на экраны в 2022 году.

https://twitter.com/ThatKevinSmith/status/1450637640852664320

Напомним, об окончании съёмок фильма кинематографист сообщил 1 сентября 2021 года. Через несколько недель, 20 сентября 2021-го, Смит рассказал о том, как проходит монтаж картины и с каким трудностями ему приходится сталкиваться в процессе.