Кевин Смит назвал сроки премьеры фильма «Клерки 3»
Лос-Анджелес, США, 21 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Кевин Смит ответил на мучающий поклонников вопрос о том, когда состоится премьера третьего фильма «Клерки». Об этом 21 октября сообщает портал Screen Rant.
Иван Шилов ИА REGNUM
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В одной из публикаций на своей twitter-странице режиссёр напомнил, что премьера первых «Клерков» состоялась 27 октября 1994 года. Он также написал, что «Клерки 3» выйдут на экраны в 2022 году.
https://twitter.com/ThatKevinSmith/status/1450637640852664320
Напомним, об окончании съёмок фильма кинематографист сообщил 1 сентября 2021 года. Через несколько недель, 20 сентября 2021-го, Смит рассказал о том, как проходит монтаж картины и с каким трудностями ему приходится сталкиваться в процессе.