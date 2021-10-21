Кострома, 21 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Студент, пронёсший страйкбольную гранату в Костромской технологический техникум, получил административный штраф по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Костромской области.

Костромской технологический техникум

Напомним, инцидент произошёл 29 сентября 2021 года. По первоначальной версии молодой человек принёс гранату, чтобы убедить преподавателей не отчислять его из учебного заведения. Впоследствии выяснилось, что угрожать учителям юноша не хотел. Его целью была «шутка».

"Молодому человеку 24 года. В ссузе его намеревались отчислить за пропуски лекций, 29 сентября должен был состояться педсовет, где этот вопрос решился бы окончательно. Юноша понимал, что это его последний день в техникуме. Он купил алкоголь, имитационную гранату, зашёл в аудиторию на лекцию и дождался, когда из неё выйдет преподаватель. Затем он вынул гранату из кармана, поднял её вверх и сказал «смотрите, что у меня есть». На расспросы студентов он молчал. Как пояснил костромич, он не хотел пугать преподавателей, а планировал пошутить и «красиво» уйти из учебного заведения» , — пояснил следователь.

Полиция провела проверку по инциденту и намеревалась возбудить против костромича уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Однако, против этого выступила прокуратура. В итоге юноше присудили административный штраф в размере 700 рублей за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Вопрос о том, чтобы оштрафовать его по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях, решается.