История с гранатой в костромском техникуме завершилась штрафом в 700 рублей
Кострома, 21 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Студент, пронёсший страйкбольную гранату в Костромской технологический техникум, получил административный штраф по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Костромской области.
Напомним, инцидент произошёл 29 сентября 2021 года. По первоначальной версии молодой человек принёс гранату, чтобы убедить преподавателей не отчислять его из учебного заведения. Впоследствии выяснилось, что угрожать учителям юноша не хотел. Его целью была «шутка».
Полиция провела проверку по инциденту и намеревалась возбудить против костромича уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Однако, против этого выступила прокуратура. В итоге юноше присудили административный штраф в размере 700 рублей за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Вопрос о том, чтобы оштрафовать его по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях, решается.