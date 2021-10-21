Тбилиси, 21 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Если врачи сообщат о необходимости госпитализировать бывшего президента Грузии Михаила Саашвили, то его можно будет перевести в тюремную больницу. Об этом в эфире телеканала «Рустави 2» сказал министр юстиции республики Рати Брегадзе.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Лечебное учреждение №18 Специальной пенитенциарной службы функционирует и не упразднено», — сказал министр.

Он добавил, что врачи этой больницы могут вести в том числе и пациентов, которые голодают на протяжении длительного времени.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мед и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мед. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей.