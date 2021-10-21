Брюссель, 21 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Внеочередное заседание министров энергетики стран Евросоюза, посвящённое росту цен на энергию, состоится 26 октября. Об этом говорится в сообщении Совета стран ЕС.

Флаг Евросоюза

«Министры энергетики ЕС проведут внеочередной Совет по энергетике для обсуждения вопроса роста цен на энергию в ЕС», — указано в сообщении.

Отмечается, что участники заседания обсудят документ о борьбе с подорожанием энергии, который Еврокомиссия выпустила 13 октября. В нём предложены инструменты «для действий и поддержки». Другие темы для обсуждения — возможные смягчающие меры на уровне отдельных стран ЕС и всего союза в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы в Европе наблюдается резкий рост цен на энергоносители. Выросла и стоимость электроэнергии, а это давит на потребителей и экономику.

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