Красногорск, 21 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Временное ограничение на посещение органов государственной власти вводится в Подмосковье. Соответствующая мера предусмотрена в постановлении губернатора Московской области от 21 октября 2021 года № 387-ПГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ограничения будут действовать в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года. В этот период на территории региона устанавливается режим нерабочих дней с целью профилактики распространения коронавируса.

В нормативно-правовом акте предусматривается временная приостановка оказания услуг, которые требуют очного посещения, в органах государственной власти Московской области, МФЦ, миграционных центрах, ЗАГСе. При этом электронные государственные услуги будут предоставляться в полном объеме.