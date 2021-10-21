Тюмень, 21 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 318 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 316 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 октября 2021 года коронавирусом заразились 67 488 человек, выздоровел 57 231 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 21 октября в регионе скончались 2214 пациентов с COVID-19 (на 15 человек больше, чем днём ранее).