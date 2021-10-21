Архангельск, 21 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. За девять месяцев 2021 года архангельский Центр управления регионом (ЦУР) обработал 36 886 тысяч жалоб и обращений, оставленных жителями региона в соцсетях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЦУРа, первое место в списке наболевших вопросов занимает состояние дорог. По этой теме было зафиксировано более 7,7 тысяч обращений.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Я на вас жалобу подам... Коллективную!

На втором месте — проблемы в сфере ЖКХ. С января по октябрь ЦУР отработал 7 705 сообщений по этой теме. Больше всего вопросов и жалоб было вызвано отсутствием отопления — 1 604 жителя Архангельской области написали о ненадлежащем качестве или отсутствии тепла в квартирах, что объясняется относительно холодной зимой и высокой степенью износа коммунальной инфраструктуры. Следом по количеству жалоб идут проблемы с отсутствием холодной воды: 1466 инцидентов. 918 инцидентов связано с отсутствием горячего водоснабжения, 467 — с перебоями в электроснабжении. 586 пользователей соцсетей оставили замечания по работе управляющих компаний.

Всё большую популярность в соцсетях приобретает благоустройство. Только с начала года ЦУР отработал 5 617 сообщений на эту тему. Северяне активно интересуются планами о преображении парков, скверов, дворов, общественных пространств, о чём с начала года поступило 1 452 вопроса. Обеспокоенность у жителей вызывает уборка и содержание общественных территорий — 1 423 сообщения.

По данным ЦУР, Не снижается количество нареканий и жалоб по вопросам работы общественного транспорта — 2 794 жителя области пожаловались на неудобный график движения, на неудовлетворительные условия проезда или поведение водителей, изменение класса или количества автобусов, а также сообщили о необходимости ведения новых маршрутов.

Замыкает ТОП-5 тема «Мусор/свалки/ТКО», по которой получено 2 742 сообщения. Наибольшую обеспокоенность вызывают качество уборки и вывоза мусора. За прошедший период по этим вопросам поступило 1200 сообщений. Также актуальными для жителей области остаются тарифы на вывоз ТКО. ЦУР обработал 524 таких сообщения. Далее по количеству инцидентов следуют жалобы на проблемы с мусорными контейнерами, на сортировку отходов и на стихийные свалки: 435, 279 и 113 сообщений соответственно.

«Процент отработки сообщений пользователей на сегодня достиг 93%. Это достаточно высокий показатель. При этом ЦУР на постоянной основе проводит работу по повышению качества ответов и сокращения сроков их предоставления исполнителями. Следует отметить, что большинство органов власти всех уровней значительно повысили качество работы с предоставлением обратной связи населению в социальных сетях. При этом в ряде органов местного самоуправления отмечается низкое качество как в работе с системой, так и низкий уровень информированности граждан о деятельности власти на местах, что имеет прямую корреляцию с уровнем доверия населения к органам власти и подтверждается онлайн-исследованиями, проводимыми ЦУР», — заявил директор ЦУР Олег Вокуев.

Наиболее активны в социальных сетях жители Архангельска, Северодвинска и Котласа: 17 700, 5 946 и 1 526 сообщений соответственно. Среди районов лидирует Пинежский — на основании сообщений с Пинеги сформирован 1 271 инцидент. Меньше всего инцидентов зарегистрировано на Соловках — всего два.

Как сообщало ИА REGNUM, Центры управления регионами были созданы во всех субъектах РФ в 2020 году для повышения эффективности управленческих решений.