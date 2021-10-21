Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Несколько домов Васильевского острова Санкт-Петербурга до вечера остались без тепла из-за аварии на трубопроводе. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе «АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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Дефект на трубопроводе у дома доходного дома К.И. Путилова на 2-й линии Васильевского острова, 39/16 был обнаружен в 10:00 мск 21 октября при плановом объезде специалистами «Теплосети». Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя из обратного трубопровода, — рассказали в «Теплосети». — Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления».

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 23:00 мск 21 октября.