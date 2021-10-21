Париж, 21 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В 2021 году французский автопроизводитель Renault выпустит минимум на 300 тыс. машин меньше от планируемого уровня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источники в компании.

Логотип Renault

По словам источников, снижение выпускаемой продукции связано с тем, что французское предприятие испытывает недостаток электронных компонентов.

В прошлом месяце представители Reuters прогнозировали снижение производства на 220 тыс. автомобилей. Однако из-за дефицита микросхем, которые используются почти во всех узлах, компания вынудила еще больше уменьшить объёмы производства.

«Наши расчеты постоянно обновляются, но дефицит однозначно составит от 300 до 400 тысяч автомобилей. Это около 8% от 3,75 млн автомобилей, проданных нами в предпандемический 2019 год», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 октября Skoda приостановила выпуск автомобилей на своих предприятиях в Чехии на две недели из-за дефицита некоторых компонентов.

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