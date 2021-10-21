Красноярск, 21 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончался 21 пациент с COVID-19. Об этом 21 октября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Дарья Драй ИА REGNUM Пациент на ИВЛ

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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 6299 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 541 носитель коронавируса, за всё время — 125 088.