В Красноярском крае выросло число жертв COVID-19
Красноярск, 21 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончался 21 пациент с COVID-19. Об этом 21 октября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».
Дарья Драй ИА REGNUM
Пациент на ИВЛ
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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 6299 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 541 носитель коронавируса, за всё время — 125 088.