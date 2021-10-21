Москва, , 13:14 — REGNUM На встрече в Сочи, которая состоится 22 октября, президент России Владимир Путин обсудит с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Двадцать второго октября в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Нафтали Беннетом. Имеется в виду рассмотреть вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября премьер-министр Израиля Нафтали Беннет направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с 30-летием восстановления полноформатных дипломатических отношений между двумя странами.