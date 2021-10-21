Уфа, 21 октября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Проектировать межвузовский кампус в Уфе на пять тысяч мест будет шведская компания. Об этом сообщил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин на парламентских слушаниях в Уфе, посвященных дальнейшему совершенствованию в Башкирии научной и научно-технической деятельности.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

«Мы провели конкурсные процедуры. Не сразу вышли на решение, но проектировать будет известная шведская компания, у которой есть опыт проектирования студенческих кампусов мирового уровня. Это, конечно, предполагает, что будут современные материалы, технологии и оборудование, которое отвечает требованиям 2030 года, а не ХХ века», — сообщил он.

Сообщается, что общий объем средств на строительства кампуса составляет 18 млрд рублей, в том числе 10,8 млрд рублей планируют направить из средств федерального бюджета, а 3,6 млрд будет выделено из регионального бюджета, еще 3,6 млрд рублей направит инвестор. Проект планируется реализовывать в три этапа до конца 2025 года.