Красногорск, 21 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Подмосковье, временно приостанавливается работа развлекательных организаций. Соответствующая мера предусмотрена в постановлении губернатора Московской области от 21 октября 2021 года № 387-ПГ.

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Ограничения будут действовать в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года. В этот период на территории региона устанавливается режим нерабочих дней с целью профилактики распространения коронавируса.

Речь идет о работе кинотеатров, концертных залов, цирков, в том числе в целях проведения репетиций творческих коллективов и зоопарках. Однако есть и исключения. Так, ограничения не распространяются на организации, расположенные на открытом воздухе.