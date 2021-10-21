Минск, 21 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну». Об этом на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой конституции республики заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Белорусский лидер уверен, что пришло время на уровне конституции перераспределить полномочия между органами власти. Их обязанности и зоны ответственности должны быть рассредоточены, но страна все равно должна остаться президентской республикой, считает Лукашенко, подчеркивая, что за сильную президентскую власть выступает преимущественное большинство жителей республики.

«Я абсолютно убеждён, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну, — сказал глава республики. — И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий президент прямо рвётся на эту должность, а для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, сдерживание и противовес».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии готовится проект новой конституции. Как заявил член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский, итоговый «идеально вышлифованный» проект Основного закона страны может быть представлен для публичного обсуждения не позднее 7 ноября.