Москва, , 13:11 — REGNUM Никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО граждан России, нет. Об этом 21 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, НАТО системно разрушала отношения с Россией, отдавая предпочтение логике «холодной войны».

«А ещё мы должны понимать, что никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО россиян, просто нет», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НАТО заявили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства РФ при альянсе, а также сократили число аккредитаций для России до десяти.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что постоянное представительство РФ при НАТО приостановит работу с 1 ноября. Кроме того, в Москве перестанут действовать информбюро и военная миссия связи альянса. Таким образом Россия отвечает на высылку своих дипломатов при НАТО.

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