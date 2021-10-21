Москва, 21 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО граждан России, нет. Об этом 21 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, НАТО системно разрушала отношения с Россией, отдавая предпочтение логике «холодной войны».

«А ещё мы должны понимать, что никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО россиян, просто нет», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НАТО заявили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства РФ при альянсе, а также сократили число аккредитаций для России до десяти.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что постоянное представительство РФ при НАТО приостановит работу с 1 ноября. Кроме того, в Москве перестанут действовать информбюро и военная миссия связи альянса. Таким образом Россия отвечает на высылку своих дипломатов при НАТО.

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