Рыбинск, Ярославская область, 21 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области восстановлено теплоснабжение многоквартирного дома №17 по улице Попова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Отопление

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что дом на шестнадцать квартир в Рыбинске отапливался котельной, принадлежавшей частной фирме. В 2021 году ООО закрылось, уведомив перед этим «Рыбинскую генерацию» и администрацию о том, что отапливать дом они больше не смогут. Отопительный сезон начался 14 сентября, однако в этом доме тепло не появилось. Вопрос возвращения теплоснабжения решали через суд. Прокуратура требовала возобновить работу котельной. Суд встал на сторону надзорного органа и обязал вернуть тепло.

21 октября прокуратура Ярославской области сообщила, что теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлены.