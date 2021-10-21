Салехард, 21 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. На Ямале с 25 октября вводятся новые антиковидные ограничения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Погожев ИА REGNUM Вход в Ставропольский музей им. Прозрителева и Праве возможен только по QR-коду

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Посещать ночные клубы, детские центры, предприятия общепита, фитнес-центры, салоны красоты, кинотеатры, театры и другие досуговые заведения можно в ЯНАО при наличии: сертификата о вакцинации от COVID-19 и (или) QR-кода, или справки о перенесённом заболевании не более шести месяцев назад и (или) соответствующего QR-кода, отрицательного ПЦР-теста, полученного не более чем за три дня до посещения заведения.

Организации обязаны контролировать наличие соответствующих документов у посетителей.