Калуга, 21 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Калуге 61-летний местный житель за убийство пожилого знакомого приговорён к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом 21 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Павел Расинский ИА Красная Весна Нож

3 декабря 2019 года утром с калужского завода ушел 68-летний калужанин, после чего мужчина пропал. В ходе расследования следователи вышли на личность одного из знакомых пропавшего и выяснили, что в тот день они вместе отмечали день рождения. На балконе квартиры подозреваемого были обнаружены останки человека, завернутые в полиэтиленовые пакеты.

Следствием и судом установлено, что хозяин квартиры в ходе конфликта убил гостя ударом ножа в шею, а затем расчленил тело, упаковал части в пакеты и хранил у себя на балконе до момента их обнаружения сотрудниками Следственного комитета.