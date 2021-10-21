Киев, 21 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Мозги современного украинского социума уже в значительной мере переформатированы, но и с этими переформатированными людьми надо продолжать работать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 октября, комментируя инициативу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Фурсова ИА REGNUM Результат вытеснения русского языка на Украине

Как сообщалось ранее, аппарат СНБО разработал словарь названий и терминов «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса», которые рекомендует использовать властям, дипломатам и СМИ «для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям».

Эксперты СНБО настаивают на таких формулировках, как «в Украине» (вместо «на»), «революция достоинства» (вместо «госпереворот»), «временная оккупация Крыма», «российско-украинский военный конфликт».

« Разработка СНБО Украины некоего «словаря терминов» не должна никого удивлять: это логичный шаг в наращивании Киевом враждебной России, русским, да и всем нормальным украинцам идеологической работы.

Смысловое наполнение нашей собственной работы по вопросам истории, внешней и внутренней политики нашей страны в последнее время совершенствуется, хотя, конечно, пока далеко не соответствует задачам момента. В том, что касается поколений старшего и среднего возраста, пока у нас есть возможность опереться на инерцию нормального классического образования и воспитания, уходящего корнями в советскую эпоху. С молодёжью дело обстоит сложнее: она начинала учиться в 1990-е и 2000-е, когда антисоветчина у нас разгулялась особенно сильно. Враждебные великому советскому прошлому идеологические посылы мы наблюдаем и сегодня, хотя порой просто диву даёшься, как классовая зашоренность современных околовластных идеологов не даёт им увидеть вредные последствия их «изысканий» и для самой России, и для нашей работы по Украине.