Красногорск, 21 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Подмосковье временно приостанавливается работа стоматологий. Соответствующая мера предусмотрена в постановлении губернатора Московской области от 21 октября 2021 года № 387-ПГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ограничения будут действовать в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года. В этот период на территории региона устанавливается режим нерабочих дней с целью профилактики распространения коронавируса.

В документе также предусмотрено исключение. Обратиться за лечением зубов можно будет в случае необходимости получить экстренную помощь.