Вашингтон, 21 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. По состоянию на сегодня, второй сезона шоу «Восемьдесят шесть» возглавил рейтинг аниме-сериалов в США. информация была опубликована 21 октября на портале MyAnimeList.

Фигурка в стиле аниме

Фантастическому сериалу в жанре военного меха (в подобных шоу упор сделан на сражения гигантских роботов) удалось сместить на вторую позицию второй сезон шоу «История о приключениях в другом мире 2». На третьем месте оказался культовый сериал «Ван Пис». В топ-5 также вошли полнометражный фильм «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» и комедийное шоу «У Коми-сан проблемы с общением».

Напомним, первый сезон аниме-сериала «Восемьдесят шесть» выходил в эфир с 11 апреля по 20 июня 2021 года, премьера второго состоялась 2 октября 2021-го. Сюжет шоу рассказывает о вымышленной стране, которая отбивает атаки при помощи якобы беспилотных боевых машин «Джаггернаут», в которых в действительности сидят люди. Одной из эскадрилий «Джаггернаутов» управляет загадочный молодой человек, который преследует свои цели.